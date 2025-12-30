"فيتو" تنعى والدة الدكتور نادر رجب

18 حجم الخط

تنعي مؤسسة فيتو الصحفية ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الدكتور نادر رجب، رئيس قطاعات الموارد البشرية بمجموعة شركات المصرية للاتصالات ونائب رئيس مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.

وتتقدم "فيتو" بخالص العزاء وصادق المواساة للدكتور نادر رجب وللأسرة الكريمة، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.