الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

"فيتو" تنعى والدة الدكتور نادر رجب

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
18 حجم الخط
ads

تنعي مؤسسة فيتو الصحفية ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الدكتور نادر رجب، رئيس قطاعات الموارد البشرية بمجموعة شركات المصرية للاتصالات ونائب رئيس مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.

 

وتتقدم "فيتو"  بخالص العزاء وصادق المواساة للدكتور نادر رجب وللأسرة الكريمة، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

سلطنة عمان توجه رسالة لـ السعودية والإمارات بشأن اليمن

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الروشتة النبوية لاستقرار البيوت واستمرار الحياة الزوجية (فيديو)

أمين الفتوى يحذر من مدعى العلم فى الإفتاء (فيديو)

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads