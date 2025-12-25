تعرف على ضوابط حماية البحيرات المصرية وفق القانون

18 حجم الخط

حدد قانون تنظيم وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من القواعد المنظمة لأعمال الصيد والتعامل مع البحيرات، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية ومنع التعديات التي تهدد الموارد المائية.

حظر تخفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات

وحظرت المادة "7" من القانون تخفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيرها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. إلا للأغراض القومية.

كما حظرت المادة "8" حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيرها أو على شواطنها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز عدة الأقصى عام واحد.

وذلك وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

أولا - شروط إصدار الترخيص:

- ألا يكون المتقدم مدينا للجهاز ويستثنى من ذلك حالة جدولة المديونية.

- الالتزام بالاشتراطات البيئة التي تضعها وزارة البيئة.

- موافقة الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة إن لزم الأمر.

ثانيا - إجراءات إصدار الترخيص:

- تقديم طلب للجهاز موضحا به الغرض من التشغيل ومرفقًا به الآتي:

(1) صورة بطاقة الرقم القومي / جواز سفر..

(ب) تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري في حالة الشركات.

(ج) نوع الآلة أو المعدة وقدرتها.

- معاينة موقع عمل الآلة أو المعدة.

ويحظر تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلًا منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز.

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل.

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

