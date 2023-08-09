الأربعاء 09 أغسطس 2023
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سياسة

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ضوابط تشغيل مواني الصيد

الصيد في البحيرات،
الصيد في البحيرات، فيتو

كشف قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط تشغيل مواني الصيد والمراسي ونقاط السروح والبواغيز وفقًا لهذا القانون.

ونصت المادة ٥٨ على أن يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع مواني الصيد والمراسي ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء مواني صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن المواني الجافة والتخصصية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها.

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قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

وحددت المادة (5) من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مهام مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا للقانون وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

 

تنمية البحيرات والثروة السمكية

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفي إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:

 

١ - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

٢ - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.

٣ - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين

٥ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

٦ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

8 - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

 

قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية

٩ - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

 

١٠ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

 

١١ - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.

 

١٢ - أي موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

 

شروط استخدام المراكب وفقًا لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

١٣ - إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

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