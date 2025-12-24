طارق الشيخ: ناس كتير وأسامي تقيلة في الفن المخدرات ضيعتهم وأغنية الكيف كانت رسالة

18 حجم الخط

أشعل المطرب الشعبي طارق الشيخ حلقة الليلة من برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم، حيث غنى عدًدا من أشهر أغنياته الشهيرة بجانب غنائه لعدد من نجوم الأغنية الشعبية العمالقة، مثل حسن الأسمر وعدوية ومجدي طلعت، بجانب غنائه لـ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وجورج وسوف.

وبدأ طارق الشيخ الحلقة بغناء أغنيته ما تستغربش حاجة، والتي طرحها عام 2022، ضمن أغنيات ألبومه "ودوني البحر"، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع موسيقي أشرف البرنس.

وكشف طارق الشيخ السبب وراء كون معظم الأغاني الشعبية حزين، مشيرًا إلى أن الطبقة الشعبية الحزن لديها يأخذ وقتًا، مضيفًا:"المطرب الشعبي دايمًا جواه حتة فيها شجن وحزن، وكل واحد بتيجي على الوجيعة بتاعته والمطرب الشعبي لو مكانش جواه الحتة دي وشايفاها مش هتوصل للناس، لو شايفها هتصدقها".

أغنية يا عيني علينا

وقال طارق الشيخ إن أغنية يا عيني علينا هي الأغنية التي تعبر عنه.

وعن المطربين الذين كان يسمع لهم وهو صغير، قال طارق الشيخ، إنه تربى على أغاني عدوية وحسن الأسمر وأشرف المصري ومجدي طلعت وعبد الباسط حمودة.

وكشف طارق الشيخ سبب النجاح الكبير لجيل عدوية وحسن الأسمر وغيرهم من مطربي الأغنية الشعبية، قائلًا:"كنا بنشتغل على كاست، والكلمة بتدخل بيت، مكانش فيه ثورة الموبايلات اللي موجودة حاليًا، كان الكاست واحد في البيت والشريط بيتسمع في البيت كله".

وأضاف: “اللي بيكتب بيكتب بجد وعايش الحالة وما بيكتبش أغنية في لحظة زي دلوقتي، في شغل قعد سنة لحد ما اتكتب لأن المطرب مكانش مقتنع بالكلمة”.

وعن ظهوره بعد عمالقة الغناء الشعبي، قال: “أنا اتفاجئت بالنجاح الكبير، وشركة الإنتاج كانت مآمنة بيا، ومكانش فيه غير تلات قنوات، والإذاعة على قناة واحدة بمليون إذاعة على قنوات دلوقتي”.

وتحدث طارق الشيخ عن المطرب أحمد عدويةـ واصفًا بأنه كان ولا يزال رمز الأغنية الشعبية، مشيرًا إلى أنه كان يغني أغانيه في بداية مشواره بالغناء، وقدم له خلال اللقاء أغنية بنت السلطان.

كما أبدع طارق الشيخ في غناء كتاب حياتي يا عين، وقال عن سر نجاح حسن الأسمر:" معندوش أغنية فيها كلمة وحشة ولا كلمة فيها قلة أدب، والشريط كان بيعدي على المصنفات مرة واتنين مش دلوقتي المطرب وهو قاعد بيعمل الأغنية وتنزل وقت ما هو قاعد، كان 90% من أغانيه في البيوت مش في الشارع بس، وربنا كان مديله حاجة تقول ده حسن من على بعد".

وأكد طارق الشيخ أنه لا يوجد ابن خليفة لوالده،:"مفيش ابن خليفة ابوه في أي مهنة، كل واحد ربنا مديله ملكة".

وتحدث طارق الشيخ عن نشأته في منقطة الشرابية، وقال:" أنا متربي في منطقة شعبية في الشراببية ولسه بروح هناك، ووالداتي هناك وصحابي وعشرة عمري".

وعن رأيه في غناء المهرجانات وإذا كانت تكمل الغناء الشعبي:"للأسف جو المهرجانات اللي سايقه الجيل الصغير، لكن الجيل الكبير ما يسمعش الحاجات دي، الكبير اتعود على أن الأغاني فيها مزيكا تشجيه، حتى لو هتفرحه بيكون فيها مزيكا، لكن المهرجانات الكبير بينفر منها والصغير واخده على أنه طبلة وبيحفظه بسرعة حتى لو أربع صفحات لأنها تركات من غير مزيكا".

وأبدع طارق الشيخ في غناء أغنية الكيف، مشيرًا إلى أنها كانت تحمل رسالة، وأنه كان متخوفًا من طرحها لكنه قرر في النهاية أن يطرحها بعدما سمعها أكثر من مرة وتأكد أنها تحمل رسالة قوية، قائلًا: “المخدرات إرداة والبداية إرادة وفي الأغنية أنت بتبين له حقائق ومش بتقوله أنا هطلعك في برج عالي لأ أنت بتقوله يخرب بيتك، وأنا عدى عليا ناس المخدرات ضيعتهم وماتوا، في كل مجال في الفن في ناس ماتت من الكيف وأسامي تقيلة”.

وأضاف طارق الشيخ: “أنا اتهاجمت بسبب الأغنية، وأنا قبل نزول الأغنية بيوم، قلت للمنتج مصطفى السويفي مش هغينها، كل ما اسمعها لحد ينتقدني، قال لي أنا مش هجبرك على حاجة اسمعها تاني، وقعدت مع نفسي وسمعتها مرة واتنين وحسيت أن فيها رسالة، وغنتها من مبدأ أن فيها رسالة والرسالة دي شفتها بعيني وآمنت بيها وصدقتها”.

