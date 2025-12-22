أعمال ناجحة للمخرجة مريم أبو عوف قبل لا ترد ولا تستبدل، أبرزها مسلسل ليه لأ 2

18 حجم الخط

فرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل نفسه سريعًا على خريطة الموسم الدرامي الشتوي، بعدما لفت الانتباه منذ عرض حلقاته الأولى على منصة شاهد، بفضل الإخراج الهادئ والمتزن، واللغة البصرية الدقيقة، والمعالجة الإنسانية البعيدة عن المبالغة، هذا الحضور اللافت أعاد إلى الواجهة اسم المخرجة مريم أبو عوف التي يظهر أسلوبها بوضوح في المسلسل من خلال اعتمادها على الإيقاع الهادئ، وبناء الشخصيات تدريجيا، وترك مساحة للممثلين للتعبير دون افتعال، مع اهتمام خاص بالصورة والتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق، هذه السمات جعلت العمل يبدو امتدادًا طبيعيًا لخطها الفني، وزادت من ثقة الجمهور في قدرتها على تقديم دراما مختلفة.

ولم يأتي نجاح مسلسل لا ترد ولا تستبدل من فراغ، إذ تمتلك مريم أبو عوف رصيدا سابقًا من الأعمال الناجحة بدأ مع فيلم وثائقي يحمل اسم تاكسي ثم مسلسل لحظات حرجة ثم حكايات وبنعيشها: هالة والمستخبي للفنانة ليلى علوي الذي حقق نجاحًا لافتًا، وقدمت في السينما فيلم بيبو وبشير وهو عمل مختلف في مشوار منة شلبي وآسر ياسين، وشاركت كمخرجة في فيلم 18 يوم.

كما أخرجت مسلسل إمبراطورية مين للفنانة هند صبري، وثبتت مريم أبو عوف مكانتها كمخرجة بعد ذلك من خلال أعمال لاقت صدى واسعا، أبرزها ليه لأ؟! بجزأيه الذي ناقش قضايا هامة أثارت جدلًا واسعًا خاصة مسلسل ليه لأ 2 الذي أثار قضية تبني آنسة لطفل يتيم والصعاب التي تواجهها، ثم مسلسل وش وضهر الذي كان مميزًا سواء على مستوى القصة المختلفة أو الأماكن الطبيعية التي لجأت لها مريم لتكون الأحداث أقرب إلى الواقع، وبعده أخرجت مسلسل تغيير جو لمنة شلبي، كما أنها أسهمت مريم كمخرجة وحدة ثانية في أعمال مهمة مثل واحة الغروب ومسار إجباري.

مريم أبو عوف

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف.

