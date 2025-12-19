الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ينظم المؤتمر السنوي "خطوة على الطريق" في دورته الـ18

18 حجم الخط

ينظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة (EPSF) مؤتمر Step On The Way (SOTW) في دورته الثامنة عشرة خلال الفترة من 24 يناير إلى 4 فبراير 2026 بتسع جامعات من ضمنهم جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة وجامعة الأزهر بأسيوط، تحت شعار «تقدم وتميز»، استمرارًا لدوره الممتد منذ ما يقرب من 18 عامًا في دعم وتأهيل طلاب الصيدلة لسوق العمل.

ويُعد مؤتمر “خطوة على الطريق” من أقدم وأكبر المؤتمرات الطلابية المتخصصة في مجال الصيدلة في مصر، حيث يجمع بين التطوير الأكاديمي والمهني من خلال رحلة تعليمية متكاملة تمتد لأربعة أيام، تركز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، وتوضيح المسارات الوظيفية المختلفة، وتعزيز الوعي بالتقاطع المتنامي بين الصيدلة والتكنولوجيا.

أجندة مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

ويتضمن المؤتمر محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية في مجالات متنوعة، من بينها مستحضرات التجميل، الصناعات الدوائية، العمل الحر/المستقل (freelancing)، المبيعات (Sales)، والصيدلة المجتمعية، والصحة الرقمية (Digital Health)، ومجال التغذية إلى جانب إتاحة فرص للتواصل وبناء شبكة علاقات احترافية بين طلاب الصيدلة من أكثر من 40 جامعة مصرية، وبمشاركة الاتحاد الدولي لطلاب كلية الصيدلة (IPSF).

كما شهد العام الماضي حضور ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات البارزة في قطاع الدواء، من بينها هيئة الدواء، ومدينة الدواء المصرية ممثلين لأكبر شركات الدواء في مصر، وعدد من سلاسل الصيدليات الكبرى، قدمت هذه الجهات عددًا من الأوراق البحثية، وفرص التدريب للطلاب، ورعاية فعاليات المؤتمر والمشاركين لمدة 4 أيام.

كما استضاف SOTW نخبة من الشخصيات العلمية والمؤثرة لمشاركة خبراتهم وقصص نجاحاتهم المتميزة مع الطلاب. ومن بين المشاركين: دكتور أحمد نبيل، دكتور عماد الدين محمود، دكتور معاذ عارف، دكتور محمد نبيل نادي، دكتور عبدالرحمن عبدالمنعم، دكتور أحمد تمراز، دكتور أحمد رضا، ودكتورة سلمى حسين، بما يسهم في توجيههم نحو قرارات مهنية أكثر وعيًا وثقة.

ويواصل مؤتمر “خطوة على الطريق” في دورته الثامنة عشرة ترسيخ مكانته كمنصة وطنية رائدة لتمكين طلاب الصيدلة، وبناء جيل من الصيادلة المؤهلين والقادرين على المنافسة محليًا ودوليًّا، في إطار رؤية مستمرة للتعلم، النمو، وصناعة المستقبل.

