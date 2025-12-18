الخميس 18 ديسمبر 2025
عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في المنارة بهذا الموعد

حفل عمرو دياب في
حفل عمرو دياب في المنارة
يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا مميزا، على مسرح المنارة بالقاهرة، مساء يوم 16 يناير المقبل، ضمن برنامج حفلاته مطلع العام الجديد 2026.

حفل عمرو دياب في المنارة 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة والتي يحبها جمهوره، فيما سيتم طرح تذاكر الحفل خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

حفلات عمرو دياب 

وكان الهضبة عمرو دياب ، قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الكويت، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

وتألق عمرو دياب بإطلالة شتوية وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية خلينا ننبسط، كما أنه أشعل حماس الجمهور بأغنية بابا.

عمرو دياب 

وكانت منصة سبوتيفاي قد كشفت في وقت سابق عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلن عنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

بالإضافة لذلك تربع الهضبة كأفضل فنان وأفضل ألبوم، إلى جانب تتويج أغنيته خطفوني كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة أنغامي، حيث حقق رقم قياسي جديد بتجاوز 3 مليارات استماع على المنصة، كأعلى فنان استماعا عبر المنصة.

