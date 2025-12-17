مصرع شخص وإصابة 3 في سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث سقوط سيارة خاصة بمستقليها في البحر بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية.

سقوط سيارة في البحر

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب وسقوط سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

تفاصيل سقوط سيارة

وكشفت المعاينة أن السيارة طارت في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن تصادف جلوسه على سور الكورنيش، وإصابة 3 من مستقلي السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت قوات الحماية المدنية باستخدام ونش في رفع السيارة من شاطئ البحر وإعادته إلى طريق الكورنيش مرة أخرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور بالطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

