الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 في سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

سقوط سيارة في البحر
سقوط سيارة في البحر علي الكورنيش، فيتو
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث سقوط سيارة خاصة بمستقليها في البحر بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية.

سقوط سيارة في البحر 

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب وسقوط  سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر
سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر
سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر
سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر
سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر
سقوط سيارة من كورنيش الإسكندرية على البحر

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

تفاصيل سقوط سيارة 

وكشفت المعاينة أن السيارة طارت في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن تصادف جلوسه على سور الكورنيش، وإصابة 3 من مستقلي السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

ونجحت قوات الحماية المدنية باستخدام ونش في رفع السيارة من شاطئ البحر وإعادته إلى طريق الكورنيش مرة أخرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور بالطريق. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث سقوط سيارة حادث كورنيش الاسكندرية حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية سور كورنيش الإسكندرية كورنيش الإسكندرية

مواد متعلقة

هندسة الإسكندرية تنظم أكبر زيارة طلابية إلى المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads