تيسير إجراءات تخصيص قطع الأراضي بالدولار

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة تيسيرات جديدة استجابةً للطلبات المقدمة من السادة المواطنين والمستثمرين، وذلك لتخفيف الأعباء ودعم حركة الاستثمار والتنمية العمرانية.

وأكدت، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على السماح بتيسير إجراءات تخصيص قطع الأراضي وفق آلية التخصيص بالدولار الأمريكي من الخارج، بالنسبة للطلبات السابقة التي لم تتمكن من استكمال التحويلات البنكية في المواعيد المحددة.

وقررت الهيئة فتح باب التقدم لمدة 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر، لاستكمال التحويلات البنكية التي تم إجراؤها قبل شهر أكتوبر 2025، وذلك للطلبات التي سبق تقدمها لتخصيص قطع أراضٍ بنشاط استثماري وفق آلية التخصيص بالدولار من الخارج، وبما يتوافق مع قرارات مجلس إدارة الهيئة.

كما سمحت الهيئة خلال نفس الفترة بتلقي طلبات من ذات الشركة أو شركات أخرى سبق تقدمها لتخصيص قطع أراضٍ وتعذر استكمال إجراءات تخصيصها، شريطة استكمال التحويلات البنكية بالدولار الأمريكي قبل أكتوبر 2025.

وشددت الهيئة على الالتزام بسداد قيمة الدفعة المقدمة طبقًا لسعر الصرف المعلن في تاريخ تقديم الطلب، مع استكمال باقي قيمة قطعة الأرض والفروق وفقًا لقرارات مجلس الإدارة المنظمة لذلك.

وأوضحت أنه في حال عدم الالتزام باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة المحددة، يُعد الطلب لاغيًا ويتم التعامل على قطعة الأرض وفق الآليات المعمول بها بالهيئة لتخصيص الأراضي بالمدن الجديدة دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة سريان التيسيرات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 بتاريخ 9/1/2025، والتي تتضمن منح تخفيض بنسبة 50% من مقابل غرامات التأخير، وذلك لكافة الأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – عمراني متكامل)، مع الالتزام بسداد نسبة 25% مقدم حجز خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

كما أقرت الهيئة جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية وغير السكنية والمحلات والأراضي بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، مع إعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80% في حال السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

ومنحت الهيئة مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حاليًا للوحدات السكنية بالمشروعات المختلفة، وكذلك لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والمتوسطة وقطع الأراضي المطروحة ضمن مبادرة «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، على أن يتم الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها:

ألا تكون الوحدة أو قطعة الأرض قد سبق طرحها أو تخصيصها للغير.

التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة على الهيئة في هذا الشأن.

عدم أحقية استرداد مبالغ جدية الحجز المسددة سابقًا في حال عدم الالتزام بالشروط.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم المستثمرين والمواطنين، وتحفيز السوق العقاري، وضمان استمرارية التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.