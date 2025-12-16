يسرائيل هيوم: إيطاليا وإندونيسيا وافقتا على إرسال قوات لغزة

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن إيطاليا وإندونيسيا وافقتا على إرسال قوات لغزة مع الامتناع عن مواجهة حماس.

وفي السياق ذاته قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الدكتور رامز الأكبروف: إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، ويتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.

منسق السلام بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يقترن بإعادة الإعمار

وأوضح الأكبروف، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن أي وقف لإطلاق النار لا بد أن يكون مصحوبًا بـ إجراءات عملية لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الحرب في غزة، بما يضمن تحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للاستقرار.

منسق السلام بالشرق الأوسط: اتفاق غزة هش ويحتاج لضمانات

وأكد المسؤول الأممي أن اتفاق غزة لا يزال هشًا، محذرًا من أن غياب الضمانات وآليات التنفيذ قد يؤدي إلى انهياره في أي لحظة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين ودعم مسار التهدئة المستدامة.

في وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق تقع داخل نطاق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، في تطور لافت يشير إلى تصعيد ميداني جديد في تلك المناطق.

تزامن الغارات الإسرائيلية مع تحركات عسكرية شرق المدينة

وأشارت التقارير إلى أن الغارات وقعت بالتزامن مع تحركات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط شرق مدينة غزة، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تم قصفها.

