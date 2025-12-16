الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
تحريات مكثفة لحل لغز سقوط شخص من الطابق الحادي عشر في السلام

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط شخص من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات السكنية بمنطقة مساكن العبد في مدينة السلام.

 

العثور على جثة شخص بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بمساكن العبد بدائرة قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بمساكن العبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب بالهرم 

وفي سياق آخر أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بالقفز من شرفة شقته بالطابق الرابع بمنطقة الهرم بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق الرابع بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

