ضبط 286 بطاقة تموينية وماكينة خبز مدعم بمخبز سياحي بدمياط

حملة حاسمة لحماية قوت المواطنين

18 حجم الخط

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ضربات تموينية قوية ضد محاولات التلاعب بالدعم، في إطار سياسة الحزم التي تنتهجها الدولة لحماية رغيف الخبز وحقوق المواطنين.

جولة مسائية مفاجئة تكشف مخالفات جسيمة

وفي هذا الإطار، قاد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، يرافقه محمد طلعت مدير الحوكمة، ورجال الضبط القضائي، جولة مسائية مفاجئة على مخابز المدينة، بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وأسفرت الحملة عن ضبط ماكينة صرف خبز بلدي مدعم خاصة بأحد المخابز البلدية داخل مخبز سياحي حر.

ضربات تموينية قوية ضد محاولات التلاعب بالدعم

ضبط 286 بطاقة تموينية ودقيق مدعم

كما تم ضبط عدد كبير من البطاقات التموينية الذكية بلغ عددها 286 بطاقة داخل المخبز السياحي في مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم بالمكان.

تحفظ فوري وإحالة للنيابة العامة

وعلى الفور، تم التحفظ على ماكينة الخبز المضبوطة، وكافة البطاقات التموينية، والدقيق المدعم، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجراءات رادعة وغلق المخبز المخالف

وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، تشمل غلق المخبز صاحب الماكينة التي تم ضبطها داخل المخبز السياحي، مشددا على عدم التهاون مع اي محاولة للمساس بحقوق المواطنين.

رسالة حاسمة ضد التلاعب بالدعم

وشدد مجدي عامر على استمرار تكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن المديرية ستواجه بكل قوة اي شخص يتلاعب بالدعم او يساعد على اهداره.

وناشد وكيل وزارة التموين المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى المخابز او البدالين التموينيين حفاظا على حقوقهم وحتى لا يتعرضوا لإيقاف أو إلغاء بطاقاتهم.

بلاغك يحمي حقك

كما دعا المواطنين الشرفاء الى الابلاغ عن اي مخالفات او وقائع فساد، والتعاون مع مديرية التموين في كشف المتلاعبين بقوت المواطن.

