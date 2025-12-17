الأربعاء 17 ديسمبر 2025
مخرج "درش" يبحث عن قرية ريفية لتصوير بعض مشاهد العمل بها

مصطفي شعبان، فيتو
يبحث المخرج  أحمد خالد أمين حاليًا عن قرية ريفية لتصوير عدد من مشاهد مسلسل “درش” الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل درش الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، ظهوره في إحدى حلقات الذكر بأحد أحياء الحسين.

والشخصية التي يظهر بها مصطفى شعبان في حلقات الذكر ضمن أحداث مسلسل درش وهي الشخصية الثانية التوأم له.

وكانت قد علمت فيتو من مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن الأخير سيقدم في المسلسل شخصية توأم ينشأ في أسرة بسيطة، إلا أن أحدهما يتعرض لحادث يفقده الذاكرة، لتتعقد الأحداث وتتغير مجريات القصة في إطار درامي مليء بالمفاجآت. 

وتشارك الفنانة عايدة رياض ضمن أبطال العمل، حيث تؤدي شخصية والدة مصطفى شعبان، بعد ترشيح عدد من الفنانات لهذا الدور قبل الاستقرار عليها.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين مصطفى شعبان والكاتب محمود حجاج، إذ يراهن الثنائي على تقديم حكاية جديدة وجذابة تنتمي إلى الدراما الشعبية التي حقق فيها شعبان نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العمل في مرحلة الكتابة وسط توقعات بتقديم معالجة درامية مختلفة تعزز من عنصر التشويق.

ويتكون مسلسل "درش" من 30 حلقة، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولة العمل كل من سهر الصايغ، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، سلوى خطاب، غادة طلعت.

 

أخر أعمال مصطفي شعبان 

وكان مسلسل حكيم باشا أخر أعمال الفنان مصطفي شعبان والذى شارك فيه كل من سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، وآخرين. 

