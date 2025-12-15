غدا، انطلاق الملتقى الرابع لجودة التعليم الأزهري تحت رعاية الإمام الأكبر

18 حجم الخط

تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء في العاشرة من صباح غدا الثلاثاء الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، ويصاحبه احتفالية تكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يعقد هذا الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسفير دولة إندونيسيا، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وعمداء الكليات الأزهريّة وشيوخ المعاهد الأزهريّة المعتمدة ومديري وحدات الجودة علي مستوي الجمهورية بالأزهر ومشاركة طلاب من 50 دولة حول العالم.

امتداد لمسيرة التعاون البنّاء بين الهيئة ومشيخة الأزهر

وصرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بأن هذا الملتقى يعد امتدادًا لمسيرة التعاون البنّاء بين الهيئة ومشيخة الأزهر الشريف، لسنوات وبدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر تم فيها تدريب آلاف من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وعمل مئات من زيارات الدعم الفني للمؤسسات الأزهريّة تلك المسيرة التي تستهدف دعم تطوير التعليم الأزهري وتعزيز جودته، بوصفه ركيزة علمية وثقافية أصيلة في بنية التعليم المصري وخاصة المكانة الرفيعة التي يحتلّها الأزهر الشريف باعتباره منارة عالمية للعلوم الشرعية والعربية والعلوم الحديثة والفكر المستنير، وحارسًا للقيم الأصيلة والوسطية والاعتدال.

وأضاف عشماوي أن الملتقى سيتناول ما تم إحرازه من تقدم في تطبيق نظم الجودة في المؤسسات التعليمية بـ الأزهر الشريف، وجهود قطاع التعليم الأزهري بالهيئة فضلا عن تحديث المعايير القومية الأكاديمية المرجعية القائمة على الجدارات في قطاعات العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب الاحتفاء بالمؤسسات المعتمدة تقديرًا لجهودها في بناء نظم تعليمية فعّالة تقوم على الجودة والتطوير المستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.