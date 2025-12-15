بيان أوروبي: ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا شرط أساسي لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد بيان أوروبي مشترك دعم دول الاتحاد لتقديم ضمانات أمنية قوية وواضحة لأوكرانيا ضمن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، مشددًا على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون توفير آليات ردع وحماية تمنع تجدد الصراع مستقبلًا.

تأييد أوروبي لتشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية وبدعم أمريكي

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤيد تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام تأمين السلام، على أن تكون بقيادة أوروبية وبدعم أمريكي، باعتبارها أحد أهم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وتسهم في تثبيت الاستقرار وحماية أي ترتيبات سياسية أو عسكرية يتم التوصل إليها.

دعم إنشاء آلية أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة دولية

وأشار البيان إلى دعم أوروبي كامل لإنشاء آلية أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون هذه الآلية بمشاركة دولية واسعة، لضمان الالتزام ببنود الاتفاق، ورصد أي خروقات محتملة، وتعزيز الثقة بين أطراف النزاع خلال المرحلة الانتقالية نحو السلام.

المحادثات الأوكرانية الجارية مع الوفد الأمريكي

وكانت وسائل إعلام نقلت مساء اليوم الإثنين، عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب سيتصل الليلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين لبحث الاتفاق بشأن أوكرانيا.

وأشار إلي أن مسألة الأراضي تم بحثها اليوم بشكل عميق خلال المحادثات بشأن أوكرانيا وتم بحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل أعمق اليوم خلال المحادثات.

في حين أكد رستم أوميروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن بلاده أحرزت تقدمًا ملموسًا وملحوظًا خلال المحادثات الجارية مع الوفد الأمريكي، في إطار الجهود المبذولة لبحث تطورات الحرب مع روسيا وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع المستمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.