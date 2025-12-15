الإثنين 15 ديسمبر 2025
مخرج مسلسل علي رشم: نفكر في جزء ثان بعد نجاح العمل

حقق المسلسل العراقي "علي رشم" نجاحًا لافتًا، بعد عرضه خلال الأيام الماضية، حيث تصدر المسلسل قائمة المسلسلات العراقية الأعلى مشاهدة بموسم الدراما الشتوي 

 

ومن جانبه قال مخرج المسلسل "زين العابدين بن علي"، أنه فوجئ برد فعل الجمهور العراقي على المسلسل، والذي جاء إيجابيًا بشكل كبير، كما حصل المسلسل على العديد من الإشادات من بعض النقاد سواء على السيناريو وأداء الممثلين أو الرؤية الإخراجية، خاصة أننا اعتمدنا على معالجة بصرية معاصرة نقلت الدراما العراقية إلى مرحلة جديدة من الاحتراف.

وأضاف زين العابدين: إن هناك تشاورا بين فريق عمل مسلسل "علي رشم" لعمل جزء جديد من المسلسل، للعرض عقب شهر رمضان المقبل، إلا أنه لم يتم الاستقرار على القرار بشكل نهائي حتى الآن.

مسلسل "علي رشم" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العراقية، يتقدمهم الفنان صلاح منسي في دور "سيد غسان"، وامحمد هاشم في دور "الدكتور حامد"، إلى جانب أثير الساعدي الذي جسّد للمرة الأولى شخصية الشهيد علي رشم، فضلًا عن مشاركة مجموعة مميزة من الممثلين الآخرين.

