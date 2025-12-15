مزارعو الدقهلية يستغيثون من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف (فيديو)

18 حجم الخط

يعاني مزارعو قرية منية سندوب والقبلية التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، والتي تهدد حياتهم ووضتعهم بين شقي الرحر إما الدفع بدون تأخير أو الحبس ودفع غرامة تأخير تصل إلي 45% بنسبة تفوق البنوك أطلقوا عليها ربا علي حد قولهم.

مزارعو الدقهلية يستغيثون متضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

والتقت “فيتو” عددا من المزارعين المتوارثين الأرض أبا عن جد، ويقومون بدفع الإيجار الرمزي لهيئة الأوقاف إلا أنهم فوجئوا منذ سنوات ليست بالقليلة بمضاعفة القيمة الإيجارية بل وارتفاعها أضعافا مضاعفة مما يمثل عبئا عليهم لعدم قدرتهم علي الدفع.

القيمة الإيجارية للفدان كانت٧ جنيهات وبلغت ٥٥ ألفا في السنة

قال محمد صالح أحد مزارعي قرية منية سندوب المتضررين من مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة: " الأرض دى أنا وارثها أبا عن جد، وكانوا جدودنا بيدفعوا 7 جنيهات إيجار للفدان، وظلت القيمة الإيجارية ترتفع حتى وصلت لـ 17200 جنيه لعام 2024/2025، ووصلت لـ 55 ألف جنيه للفدان لكل عام، مضيفا أن هذه الارض تعتبر مصدر دخلهم الوحيد، وإنهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ المادية الكبيرة التى فرضت عليهم.

الأرض بنزرع مرتين صيفي وشتوي ومش بنلم حقها

وقال مزارع آخر يدعى السيد الفاجومى:" إحنا ناس فلاحين بنزرع الأرض دى مرتين فى السنة، مش بنزرع غير محصول الأرز ومحصول القمح، بالإضافة إلى محصول الذرة، وهو محصول مكلف ماديا أثناء زراعته بالنسبة لسعر بيعه، وكمان مش بنعرف نسوق لبيعه، فبنضطر إننا لو عندنا مواشى بنأكلهم منه، لكن لو الفلاح معندوش مواشى هيعمل إيه، هيبيعه بالخسارة، والأرض كمان مالحة وتعتبر غير مهيأة للزراعة كليا وبتحتاج أسمدة وكيماويات.

بنقسط المبلغ على 3 دفعات فى السن هنجيب منين؟!



وقال مزارع آخر: " إحنا بنزرع زرعتين فى السنة، زرعة صيفية وزرعة شتوية، والهيئة بتقسط المبلغ على 3 دفعات فى السنة، والمزارع اللى بيتأخر أو بيتعثر فى سداد دفعة بيضيفوا عليه فايدة وصلت نسبتها إلى 47 % بالإضافة للمبلغ الأصلى لصالح البنك، بمعنى إن الهيئة وضعت المزارع بين شقى الرحى " يا الدفع، يا الحبس".

وناشد محمد حجازي شنب محامي من أبناء القرية مسئولي هيئة الأوقاف النزول إلي القرية وتولي زراعة الأرض واعتبار المزارع عاملا باليومية في الأرض، ويتولوا عاما واحدا علي سبيل التجربة ليحددوا القيمة الإيجارية وفقا لما يتناسب مع طبيعة الأرض وقدرة المزارع.

ويندد المزارعون بالأرقام الجزافية المطالبين بتسديها مناشدين رئيس الجمهورية ومحافظ الدقهلية وزي الزراعة وزير الأوقاف التدخل العاجل ومعاملتهم بالمثل مثل أراضي وقف الأزهر.



