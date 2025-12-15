قبل غلق باب التقديم بساعات، تفاصيل حجز شقق ديارنا

18 حجم الخط

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التقديم لحجز شقق ديارنا والتى تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة، اليوم الاثنين، على أن يتم السداد لحجز الوحدات عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

التقديم لحجز شقق ديارنا بالمدن الجديدة

وتطرح الوزارة ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز 201 ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة).



وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأضاف وزير الإسكان، أن من يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية من هنا

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

1- التقديم ودفع جدية الحجز التقديم



2- التسجيل على منصة مصر الرقمية تعد خطوة أساسية وضرورية قبل البدء في إجراءات التقديم.



3- عند دخول المستخدم إلى موقع الطرح، سيطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بمنصة مصر الرقمية (الهوية الرقمية). وفقًا ما تم بالخطوة السابقة.

4- بعد تسجيل الدخول، سيطلب من المستخدم استكمال ملفه الشخصي وتعد هذه الخطوة أساسية خلال فترة المراجعة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل هي (البيانات الشخصية، عنوان الإقامة، والبيانات البنكية).

5- عند استقرار المستخدم على مشروع معين، يمكنه البدء في عملية الحجز والتي تتم على النحو التالي:

أ- يقوم المستخدم باختيار المشروع المرغوب

ب - يقوم المستخدم باختيار المنطقة المرغوبة

ج- يقوم المستخدم بتأكيد الحجز

د - يتم توجيه المستخدم إلى بوابة الدفع أو العودة إلى الصفحة الرئيسية

هـ - يتم تأكيد الحجز بعد الدفع جدية الحجز

وفى خطوة لاحقة للتقديم وهي المراجعة الداخلية: وتتم من يوم 2025/12/16 وحتى يوم 2026/1/3، وتتم إجراءات المراجعة من خلال منصة مصر العقارية طبقا لشروط الحجز، وسوف يتم إرسال رسالة نصية SMS للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة



- أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

