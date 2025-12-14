الأحد 14 ديسمبر 2025
تحرير 71 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على مخابز الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي بقري ومدن المحافظة، بهدف التأكد من إنتاج الحصص بالكامل بالوزن المطلوب لكل رغيف بحسب القرار الوزاري، والالتزام بالمواصفات القياسية من وزن وقطر الرغيف ودرجة التسوية والاختمار، وشارك في الحملة مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وتم إحالة المخالفات المحررة إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

نتائج الحملة على المخابز البلدي والسياحي

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 71 مخالفة متنوعة  للمخابز،  ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج عن الوزن المحدد بالقرار الوزاري 90 جرام للرغيف البلدي، واوزان الرغيف السياحي بحسب السعر، مخالفة مواصفات القطر والتسوية، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على المخابز ومستودعات الدقيق

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومتابعة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، والتأكد من الصرف بموجب البطاقة الذكية.

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالفيوم

ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد أيضا بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

