رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، قبل الجولة الـ 16 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 31 نقطة
3- أستون فيلا 30 نقطة
4- كريستال بالاس 26 نقطة
5- تشيلسي 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 25 نقطة
7- إيفرتون 24 نقطة
8- برايتون 23 نقطة
9- سندرلاند 23 نقطة
10- ليفربول 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 20 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- ليدز يونايتد 15 نقطة 
17- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
18- وست هام 13 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 4 مواجهات قوية.

ويلتقي تشيلسي ضد إيفرتون في الخامسة مساءً، وليفربول ضد برايتون  في نفس الموعد، كما يلتقي بيرنلي ضد فولهام في تمام الساعة 7:30 مساءً وأخيرا يستضيف أرسنال متصدر لترتيب نظيره وولفرهامبتون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة باليوم الأول من الجولة الـ 16.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي 

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج
ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد
بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور
آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم
برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

 

 الاثنين 15 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب  أولد ترافورد

 

