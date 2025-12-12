الجمعة 12 ديسمبر 2025
اقتصاد

بنك إتش إس بي سي مصر يتصدر الأكثر قيمة للتداول بالبورصة في نهاية الأسبوع

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي:  

بنك إتش إس بي سي مصر بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه. 

البنك العقاري المصري العربي بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه. 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 11.6 مليار جنيه. 

بنك كريدي أجريكول بقيمة تداول بلغت 10 مليارات جنيه. 

مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 6.7 مليارات جنيه. 

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4624 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4458 نقطة.
 

جلسة  منتصف الأسبوع 

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

