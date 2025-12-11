إصابة ملازم شرطة انقلبت سيارته في ترعة على طريق دكرنس بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب ضابط شرطة من قوة أمن الدقهلية بمركز شرطة منية النصر في حادث انقلاب سيارته في ترعة على طريق الطاهري منية النصر في الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ملازم أول بمركز شرطة منية النصر، في حادث انقلاب سيارته في ترعة على طريق منية النصر الطاهرى في الدقهلية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة “ بكر ع ” 27 سنة عزبة الحرية منشيه عبد الرحمن دكرنس ملازم أول مركز شرطة منية النصر بالزى الميرى ونقله الى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

