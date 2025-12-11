الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة ملازم شرطة انقلبت سيارته في ترعة على طريق دكرنس بالدقهلية

نقل ضابط شرطة مصاب،
نقل ضابط شرطة مصاب، فيتو
18 حجم الخط

 أصيب ضابط شرطة من قوة أمن الدقهلية بمركز شرطة منية النصر في حادث انقلاب سيارته في ترعة على طريق الطاهري منية النصر في الدقهلية.

إصابة ضابط انقلبت سيارته في ترعة على الطريق 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ملازم أول بمركز شرطة منية النصر، في حادث انقلاب سيارته في ترعة على طريق منية النصر الطاهرى  في الدقهلية. 

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة “ بكر ع ” 27 سنة عزبة الحرية منشيه عبد الرحمن دكرنس ملازم أول مركز شرطة منية النصر بالزى الميرى ونقله الى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية في الدقهلية الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب سيارته أمن الدقهلية طريق دكرنس شرطة منية النصر مركز شرطة منية النصر منية النصر في الدقهلية مستشفي منية النصر ضابط شرطة

مواد متعلقة

القبض على سائقين متهمين بالتحرش في الجيزة والشيخ زايد وحبسهم على ذمة التحقيق

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

إعلام عبري: خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة

الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

كأس العرب، تعادل سلبي في الشوط الأول بين فلسطين والسعودية في ربع النهائي

روما يضرب سيلتك 0/3 في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

خطاب رسمي يوقف تعاملات الزمالك بأرض النادي في مرسى مطروح

ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، ريال بيتيس يضرب دينامو زغرب 0/3 في الشوط الأول

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار إمبابة بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

التحفظ على كاميرات محيط انفجار ماسورة غاز في إمبابة (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي قريبا

الإفتاء: يجوز الوضوء بماء المطر في هذه الحالة

أيهما الزي الشرعي، الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads