10 أعوام على غيابه، صادق جلال العظم الفيلسوف المتمرد على الثوابت

في مثل هذا اليوم من عام 2016 غاب عن المشهد الثقافي العربي واحد من أكثر العقول التي حرضت الناس على التمرد الفكري، صادق جلال العظم، المفكر السوري الذي ارتبط اسمه بالجرأة والاشتباك المباشر مع الثقافة والسياسة والدين والمجتمع.

من هو صادق جلال العظم ؟

ولد صادق جلال العظم في دمشق عام 1934 داخل أسرة أرستقراطية مثقفة، شكلت عالمه الأول، لكنه اختار منذ شبابه المبكر الابتعاد عن الامتياز الطبقي، حيث درس بالجامعة الأمريكية في بيروت، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة ييل بالولايات المتحدة، لتتشكل لديه رؤية نقدية تعتمد في جوهرها على تحرير العقل العربي من قيوده القديمة.

وتمركزت أفكاره حول نقد الفكر الديني، والهزيمة العربية بعد 1967، وآليات الاستبداد، والتداخل بين المقدس والسياسي، وهاجم التحصين الأخلاقي الذي يمنح قداسة للأفكار، ورأى أن المجتمع لا ينهض إلا إذا امتلك شجاعة النقد العلني، لكن هذه الأفكار جعلته في قلب معارك فكرية واسعة، من محاكمات في بيروت على خلفية كتبه إلى سجالات مع التيارات الدينية والقومية واليسارية معًا.

انتقادات صادق جلال العظم

واجه «العظم» انتقادات شديدة، على رأسها هدم الثوابت والمبالغة في النزعة الغربية، بينما رأى آخرون أنه يحصر الدين في إطار نصي جامد لا يراعي التجربة الروحية، وكذلك وجه إليه نقد سياسي لأنه وقف مبكرًا مع الحراك السوري عام 2011، ما اعتبره البعض انحيازًا بلا حسابات، لكن «العظم» ظل ثابتًا على قناعته بأن الحرية ليست خيارًا بل شرط وجود.

لم يخض حروبًا بالسلاح، لكنه انخرط في حروب فكرية أخطرها معركة تحرير العقل، ومساءلة التراث، إذ كان يؤمن بأن المجتمع الذي لا يراجع ثوابته يتكلس ببطء، والفلسفة لا تكتب من برج عاجي بل من قلب الأسئلة المشتعلة.

رحل صادق جلال العظم في برلين عام 2016 بعد صراع مع المرض، وبغيابه خسر الفكر العربي واحدًا من أكثر الأصوات جرأة، وإن بقي إرثه حاضرًا، بأن النقد مسؤولية، والتقدم لا يصنع بالتوافق مع المألوف، بل بالجرأة على إعادة تعريفه.

