ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنيين في فاس المغربية إلى 22 قتيلًا

18 حجم الخط

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنيين سكنيين في مدينة فاس المغربية إلى 22 قتيلًا، وفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، في حادث مأساوي أعاد النقاش حول البنية التحتية وسلامة المباني في الأحياء القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث بين الركام وسط مخاوف من وجود مفقودين آخرين، حيث تم تعزيز الموقع بوحدات إضافية من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

تحقيقات رسمية جارية لكشف أسباب الانهيار ومسؤوليات المتورطين في التقصير الهندسي والرقابي

وأطلقت السلطات المغربية تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانهيار، وخاصة أن التقارير الأولية تشير إلى أن المبنيين كانا يعانيان من مشكلات إنشائية سابقة.

وتعمل لجان فنية على فحص المنطقة بالكامل، وسط مطالبات بتحديد المسؤوليات، سواء كانت هندسية أو رقابية، مع دعوات لمراجعة شاملة لوضع الأبنية المتهالكة في المدينة.

استنفار طبي وإسعافي لاستقبال الجرحى وتقديم الرعاية للمصابين وسط تضامن واسع من السكان

وأكدت مصادر صحية أن المستشفيات في فاس رفعت من جاهزيتها لاستقبال المصابين، بينما عبّر السكان عن تضامنهم مع العائلات المنكوبة، وسط أجواء حداد وحزن عام يجتاح المنطقة.

وشهد موقع الحادث توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين حاولوا تقديم الدعم لفرق الإنقاذ، في وقت واصلت السلطات في المغرب فرض طوق أمني لضمان سلامة عمليات البحث.

دعوات رسمية وشعبية لإعادة تقييم البنية العمرانية وإطلاق خطط عاجلة لترميم المباني المتهالكة

وتزايدت المطالبات بإعادة النظر في حالة المباني القديمة داخل فاس، التي تضم عددًا كبيرًا من الدور المتهالكة المعرضة للانهيار، في ظل ظروف مناخية وعمرانية قاسية.

ويرى مختصون أن الحادث يجب أن يكون نقطة انطلاق لخطة وطنية شاملة لمراقبة الأبنية وتحديث أنظمة السلامة، بما يمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.