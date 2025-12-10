موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2026

18 حجم الخط

يترقب العديد من المواطنين من مستحقي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة صرف معاش شهر ديسمبر 2025 والتي من المقرر أن يتم صرفها منتصف الشهر الجاري.

ويستعرض موقع بوابة “ فيتو ” التفاصيل كاملة بشأن، موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

