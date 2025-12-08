الإثنين 08 ديسمبر 2025
مناقشة وعرض فيلم “Deep Impact” بمكتبة المستقبل غدا الثلاثاء

مكتبة المستقبل، فيتو
مكتبة المستقبل، فيتو
تستضيف مكتبة المستقبل ندوة لمناقشة وعرض فيلم الخيال العلمي الأمريكي “Deep Impact”، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، وذلك فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء.

الفيلم خيال علمي إنتاج سنة 1998، تأليف: مايكل توكين وبروس جويل روبن، يتناول الفيلم قصة مذنب قادم للأرض وسيؤدي إلى دمارها، ثم تقوم وكالة ناسا بإرسال مركبة فضائية محملة بقنابل نووية لتدمير المذنب قبل وصوله للأرض.

تأتي الندوة في اطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتورة سهام الجوهرى والتابع لها المكتبة لنشر الوعى في كافة مناحي العلوم لاسيما علم الفلك. 

وتحرص المنصات الثقافية والابداعية بجمعية مصر الجديدة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والتى تستهدف الطلاب والباحثين وأفراد المجتمع لنشر الوعي والتثقيف في علوم الفضاء والفلك، وتعزيز البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

يحاضر في الندوة المهندس عصام جودة، المتخصص فى علوم الفلك.

