الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسين بالبورصة خلال جلسة اليوم

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال جلسة بداية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:  

مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة تداول بلغت 4.5 مليارات جنيه. 
البنك الأهلي الكويتي مصر بقيمة تداول بلغت 4.2 مليارات جنيه. 
بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه. 
البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه. 
البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه. 
بنك بيت التمويل الكويتي بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه. 

تعاملات بداية الأسبوع 

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع في نهاية تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.935 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 41762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 51196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 18866 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 4589 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 12794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.

