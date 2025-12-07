القبض على رئيس تحرير إيجيبتك الكاتب الصحفي أحمد رفعت

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الكاتب الصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجيبتك، دون إعلان أي تفاصيل حتى الآن عن سبب القبض عليه.

وأعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، توجهه إلى نيابة أمن الدولة للحاق التحقيق مع رفعت.

وأوضح كامل أن الاجراءات الطبيعية كانت تقتضي إخطار النقابة بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع الزميل وهو ما كانت النقابة والزميل سيبادرون بتنفيذه دون الحاجة لصدور قرار بالضبط والإحضار، وما صاحب ذلك من ملابسات كان يمكن تجنبها فالزميل مكانه معلوم ولا يخشى من هروبه.

يذكر أن موقع إيجيبتك، تم تدشينه مؤخرا، ويصدر شركة باستيت كِميديا Bastet KE Media ؛ التي تحتوي عددًا من القطاعات المتخصصة، وتمتلك مجموعة من المؤسسات الإعلامية والإعلانية والبحثية والتدريبية، وتشغل فيها الإعلامية " قصواء الخلالي " منصب الرئيس التنفيذي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.