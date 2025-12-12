كنز ماسبيرو المجهول (3)

18 حجم الخط

حقيقة، هو ليس كنزا، بل كنوزا.. مدفونة بين ركام الأرشيف والأدراج في المبنى العريق على كورنيش النيل بالقاهرة.. ولحسن الحظ، فإن السرقات التي تعرض لها مبنى الإذاعة والتليفزيون على مدار أعوام طويلة سابقة، حتى أنشئت قنوات عربية اعتمادا على إبداعات الفن والإعلام المصري المنهوبة، لم تقترب من التراث الإذاعي!



وقد استمعت مؤخرا، من بين الكثير الذي استمتعت به، إلى مسلسل عمره عشرات السنين، اسمه: البراري والحامول، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ويوسف شعبان، وأحمد بدير وحسن مصطفى، وسعيد صالح، وغيرهم.. ومن تأليف وإخراج المبدع الراحل، الذي لم ينل ما يستحق من تكريم وإشادة، سمير عبد العظيم.



استهدف المسلسل إحياء قيمة التعليم في المجتمع، وتمكين المرأة، وحقق كل أهدافه الجميلة. وفي وقته حقق هذا المسلسل نجاحا ساحقا؛ ما يؤكد عدم صدقية مقولة الجمهور عايز كدة، التي يتشدق بها منتجو الدراما والسينما، خاصة هذه الأيام.



بالتأكيد، نحن في أشد الاحتياج، هذه الأيام، إلى مثل هذه الدراما التي تعبر عن زمن الأخلاق الجميل، بما يعمل على تغيير الصفات السيئة التي اتسم بها شباب وأطفال هذا العصر، عصر أفسدته السوشيال ميديا؛ فيس بوك، تيك توك، إنستجرام، إكس... إلخ.



أعتقد أن تلك المسلسلات والسهرات يمكن أن نستقي منها أفكار قيمة، ورائعة، بل ويمكن أن تمثل ميثاق شرف لدراما شهر رمضان المبارك، التي تلائم روح الشهر الفضيل، شهر القرآن والعبادة والذكر.



إذا كنا تضيق صدورنا بالمسلسلات التي تحفل بها الشاشات في رمضان، وتروج للانحراف، والخيانة الزوجية والبلطجة، والعنف، فإن كنوز ماسبيرو المدفونة يمكن أن تصبح منبعا لمسلسلات وأفلام صالحة لكل شهور السنة، ولكل المواسم، والمناسبات.



في ماسبيرو؛ سهرات، وبرامج، ومسلسلات، وأفلام، دينية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وأخرى خاصة بالأطفال، في قمة الروعة، والجمال، والأهم أنها تراعي قيم المجتمع وأخلاقيات الأسرة والشارع، وتحافظ على التقاليد والعادات التي كانت مصر تتمتع بها قبل أن تهاجمنا جحافل المغول، ممثلة في "عائلات الإنتاج" التي تسببت في إفساد الأجواء والعلاقات والأخلاق.

ولعل ما نعاني منه الآن من جرائم مستحدثة، من أخطر أسبابها السينما والدراما، والإنتاج الذي يستهدف الربح، أولا وأخيرا، حتى لو كان على حساب تدمير المجتمع.. نقبوا في كنوز ماسبيرو، ستجدوا ما يسركم، ويشنف آذانكم، ويثلج صدوركم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.