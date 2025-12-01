انطلاق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور السيسي

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس EDEX 2025» في دورته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من وزراء دفاع الدول الصديقة المشاركة في المعرض، والذي تستضيفه مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشهد المعرض مشاركة كبرى الشركات العالمية والعارضين البارزين في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس المكانة الرائدة لمصر كمحور إقليمي لصناعة وتنظيم المعارض الدفاعية الكبرى.

ويشارك في «إيديكس 2025» نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية، ليكون الحدث واحدًا من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في ظل تكامل الجهود بين مختلف الجهات المنظمة لإخراجه بالشكل اللائق الذي يعبر عن ثقل ومكانة مصر الإقليمية والدولية.

ويضم المعرض أجنحة دولية تمثل 25 دولة بحضور عارضين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والتسليح، كما يشهد مشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين.

