طب أسنان جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 96 (صور)

18 حجم الخط

شهدت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حفل تخريج الدفعة 96 بكلية طب الأسنان، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد الكلية، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن عيد الخريجين هو يوم الحصاد للطلاب بعد سنوات من الإجتهاد، وأن طبيب الأسنان يحتاج إلي خبرات تراكمية ليس كأي تخصص، مؤكدًا على ضرورة أن يفخر الخريجون بانتمائهم لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة التي ساهمت في تخريج الآلاف من العلماء المتميزين، ولانتمائهم للجامعة العريقة، والفخر لإنتمائهم لمصر ذات الحضارة العريقة وأن المصريين القدماء هم أول من أخترعوا فرشاة الأسنان، وتقويم الأسنان بالذهب والمحفوظ بالمتحف المصري للحضارة، وأول من اخترعوا معجون الأسنان بإستخدام القرنفل، وهي بلد الحضارات والطب والفنون والعلوم.

100 عام على كلية طب الأسنان جامعة القاهرة

من جابنها، قالت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، إن حفل تخريج دفعة 96 فى الكلية يأتي بالتزامن مع مرور مائة عام على إنشاء الكلية التي شكلت منارة للعلم والمعرفة وخرجت أجيالا ساهمت في تطوير المجال، وأن يوم التخرج هو بدء للمسيرة المهنية للخريجين بعد قضاء سنوات من الدراسة والاجتهاد داخل أروقة الكلية، موجهًة الشكر لأولياء أمور الخريجين لما قدموه من دعم وتضحية لأبنائهم خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ضرورة أن يفخر الخريجون لدراستهم فى جامعة القاهرة أعرق جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا الخريجين بضرورة استكمال دراستهم العليا لإكتساب الخبرات العلمية والعملية، ولتطوير مهاراتهم المهنية من أجل خدمة المرضي.

وقالت سارة إبراهيم في كلمة أول الدفعة للبرنامج المتكامل، إن يوم التخرج يمثل نهاية لرحلة طويلة وممتدة من السهر والدراسة والإيمان بأن المثابرة قادرة علي تحويل الأحلام إلى واقع مشرف، موجهًة الخريجين بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن يستثمروا ما تعلموه في الكلية لصالح خدمة المرضي، موجهًة الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تهيئة بيئة تعليمية متميزة، ولأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم هذه الرحلة بكل دعم وصبر.

كما أوضحت فرح محمد إبراهيم، في كلمة أول الدفعة للبرنامج الأساسي، أن هذه الاحتفالية تجسد سنوات من الاجتهاد وتفتح أمام الخريجين أبواب المستقبل، وأن الخريجين تغلبوا علي التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال دراستهم بالكلية وذلك بفضل دعم أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين قدموا لهم كافة أشكال الدعم والمساندة، وأنهم سوف يُسخرون ما تعلموه واكتسبوه من خبرات وعلوم داخل الكلية لخدمة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.