الفنانة الإسبانية ماكارينا تشارك في مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس

دعا مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس الفنانة الإسبانية ماكارينا ريكويردا للمشاركة بعرضها ”الآلة التي تراقب“، في فعاليات المهرجان المقرر إقامته في الإسكندرية خلال الفترة ما بين 2 و7 ديسمبر، وهو مهرجان دولي تنظمه مؤسسة ”الشكميجة“، ويشارك فيه فرق مسرحية من مصر ومن مختلف دول العالم.

ويعد "الآلة التي تراقب" لماكارينا ريكويردا عمل تفاعلي يتأمل في موضوع المراقبة في المجتمع المعاصر باستخدام التكنولوجيا، وتدعو المسرحية المشاهد إلى التساؤل حول الخصوصية والرقابة في العصر الرقمي. من خلال تركيباتها، تستكشف المسرحية تأثير المراقبة الجماعية وكيف تؤثر على الحرية الفردية.

عمل موجه للأطفال

عُرض العمل في العديد من الأماكن على المستوى الدولي، ويسلط الضوء على ديناميات القوة والسيطرة في الوقت الحاضر، وهو عمل موجه للأطفال والكبار على حد السواء، وقد حصل على جائزة ”العرض الأكثر ابتكارًا“ في مهرجان الدمى المتحركة في مدينة ييدا وجائزة ”اللغات الجديدة“ بمهرجان المعرض الأوروبي للفنون المسرحية للأطفال عام 2023.

بالإضافة إلى العرض الذي سيقام في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية يوم 3 ديسمبر الساعة 8 مساءً، ستقدم الفنانة ورشة عمل في مقر معهد ثربانتس بالإسكندرية للجمهور المتخصص المهتم بهذا الفن يوم 4 ديسمبر الساعة 2 ظهرًا.

الفنانة الإسبانية ماكارينا ريكويردا، فيتو

من هي ماكارينا ريكويردا

ماكارينا ريكويردا هي فنانة متخصصة في الفنون المسرحية وفن الرقص، حاصلة على شهادة من معهد المسرح (برشلونة)، وتركز بشكل خاص على المشاريع التفاعلية. منذ بدء أعمالها في 2012 تقوم بالبحث في دور المشاهد وخلق مساحات جديدة للقاء الفني حيث تركز على خطين من العمل: اللغة على المسرح، والمساحات التفاعلية والتعليمية.

النسخة الأولى

يحتفل مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس بنسخته الأولى في عام 2025، بهدف ترسيخ مكانته كحدث رائد في مجال مسرح الأطفال والدمى المتحركة على المستوى الدولي. تنظمه مؤسسة ”الشكمجية“، التي تهدف إلى تعزيز وتقوية الثقافة والفنون في مختلف التخصصات، بما في ذلك المسرح والفنون البصرية والموسيقى.

مدير المهرجان هو الدكتور جمال ياقوت، وهو مخرج مسرحي وأكاديمي بارز. شغل منصب رئيس قسم الإخراج والوسائط المتعددة في المعهد العالي لفنون الطفل التابع لأكاديمية الفنون بالقاهرة، وهو حاليًا أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

