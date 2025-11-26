الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية
انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الرابعة طلخا ونبروه بالدقهلية.
من لهم حق التصويت 496 ألفا 767
من أدلة بصوتهم 152 ألفا 715
الباطل 49 ألف 158
الصحيح 103 آلاف 579
القائمة موافق 82 ألفا 970
القائمة غير موافق 20 ألفا 587
الباطل 4436
الصحيح 148 ألفا 279
الشوري 16 ألف 84
محمد عكاشة 16 ألفا 38
إبراهيم الفضالي 13619
محمد هبالة 13010
إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب
وكانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025
وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشحين.
وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
