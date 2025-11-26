الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

جهاز الشروق يستقبل دفعة جديدة من المواطنين لاستكمال تقنين أراضيهم (صور)

جهاز الشروق، فيتو
يستعد جهاز مدينة الشروق لاستقبال دفعة جديدة من المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم ضمن توسعات المدينة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تنظيم وضبط آليات التعامل مع الأراضي الواقعة بالمناطق المضافة للمدينة، والتعامل مع حائزيها وفق الضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قِبل اللجنة الرئيسية للتقنين.

وأعلى الجهاز أسماء الدفعة رقم (89) وعددهم (100) طلب للحضور لمقر الجهاز بالمركز التكنولوجي وذلك طبقًا للتواريخ المحددة لكل كشف لإنهاء إجراءات السداد واستكمال المساحات تمهيدًا للدخول القرعة مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيتم الإعلان تباعًا عن طلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسية.

وأشار الجهاز إلى أنه تم نشر قائمة بأسماء المواطنين المُستوفين لشروط الاستكمال، تمهيدًا لإنهاء جميع الإجراءات المقررة.

وشدّد جهاز مدينة الشروق على الالتزام بالاستخدام المخصص للأراضي، مؤكدًا أن النشاط السكني فقط هو المسموح به، مع عدم السماح ببيع الأرض أو استغلالها في أي نشاط آخر غير مُخصص لها.

وقائمة الأسماء كالتالي:

 

المجتمعات العمرانية المركز التكنولوجي هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق هيئة المجتمعات

الجريدة الرسمية