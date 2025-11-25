حزب المؤتمر يختتم متابعة اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

اختتمت غرفة عمليات حزب المؤتمر أعمال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط متابعة دقيقة ومباشرة من الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، الذي تواجد داخل الغرفة منذ الساعات الأولى، لمتابعة سير العملية الانتخابية وللاطمئنان على أداء المرشحين على مستوى المحافظات.

انتخابات مجلس النواب



وأكد صميدة أن اليوم الثاني شهد التزامًا كاملًا بضوابط العملية الانتخابية، وتعاونًا ملموسًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، مما أسهم في خروج المشهد الانتخابي بصورة تعكس وعي المواطنين وإصرارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.





وشهدت محافظة دمياط نشاطًا مكثفًا

ووثقت غرفة العمليات انتظام اللجان، وارتفاع نسبي في نسب الإقبال خلال الساعات المسائية، مع تفاعل واضح من الشباب والنساء.





وفي محافظة الدقهلية، رصدت غرفة العمليات توافدًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان منذ الصباح، في مشهد يعكس وعي أبناء المحافظة.



أما المحلة الكبرى فشهدت مشاركة كثيفة وحب وتنظيم داخل اللجان كما سجلت غرفة العمليات في المحلة الكبرى توافدًا قويًا من الأهالي وسط أجواء اتسمت بـ الحب والالتزام والتنظيم داخل اللجان.





وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر أن صوت المواطن هو البوصلة وفي ختام اليوم، أكد الربان عمر المختار صميدة أن حزب المؤتمر يضع إرادة المواطن في صدارة أولوياته، وأن المتابعة المستمرة تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية المشهد في كل المحافظات.

كما وجّه الشكر لمرشحي الحزب ولفرق العمل الميدانية، وللمواطنين الذين أثبتوا وطنيتهم وحرصهم على مستقبل بلدهم.



