حملة ليلية مكبرة بشوارع مدينة الغردقة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات (صور)

شن حي مدينة الغردقة، حملة ليلية مكبرة بشوارع المدينة لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وبقيادة العميد محمد أبو الحسن رئيس الحي.

وشملت الحملة المرور على مناطق “ ميدان الدهار – شارع البازارات – السوق القديم – طريق الكورنيش – منطقة الوفاء”، وذلك لمتابعة الانضباط ورفع الإشغالات والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للشارع.

وخلال الحملة تم التعامل مع شكوى مكررة من كافيه الخان بمنطقة الوفاء، حيث تم رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، ومراجعة رخص النشاط ونِسَب الإشغال، إلى جانب فحص الشهادات الصحية للمطاعم والكافيهات.

شارك في الحملة رئيس الحي، سكرتير حي شمال، مساعدو رئيس الحي، مهندس التنظيم، قسم البيئة، قسم شرطة المرافق.



وفي ختام الحملة شدّد رئيس الحي على الاستمرار في حملات الانضباط اليومية وعدم السماح بأي تجاوزات أو تعديات على الطريق العام حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

