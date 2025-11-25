الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
عقارات

حالات إلغاء التخصيص لشقق الإسكان الحر

شقق
شقق
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء التخصيص لشقق الإسكان الحر التي تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة 1680 وحدة بمشروع (الإسكان الحر) بمدينة السويس الجديدة، و264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز 151 ألف جنيه للوحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية:

- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ %٥٠% بالإضافة الى ( %1 مصاريف إدارية + ٠.٥ لحساب مجلس الأمناء ) من إجمالي ثمن الوحدة من خلال المهلة الممنوحة للسداد.

-  عدم سداد قسطين متتاليين من الدفعات / الأقساط ( طبقًا لأسلوب السداد).

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

-  تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

-  عدم التعاقد والاستلام للوحدة في المواعيد المحددة

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي: 
-  يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام هي.يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 1% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

