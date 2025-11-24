بعد تألقه في "لينك"، تعرف على شخصية كريم العمري بمسلسل 2 قهوة

18 حجم الخط

خطف الفنان كريم العمري الأنظار بعد نجاحه اللافت في مسلسل لينك وذلك بتجسيده شخصية خالد وهو أب وزوج يمر بحالة من المراهقة المتأخرة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وأثار الدور ردود فعل واسعة بين الجمهور، خاصة بعد حالة الغضب التي عبرت عنها الفتيات بسبب تصرفات خالد في الأحداث، وزواجه سرًا على زوجته سعاد التي تقدمها الفنانة فرح الزاهد، ثم إنجابه دون أن تعلم، وهو ما أشعل تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرض الحلقات.

ويُعرض مسلسل لينك على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء، وهو من بطولة سيد رجب، رانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، كريم العمري، فرح الزاهد، سليم الترك، ميمي جمال، أحمد صيام، لينا صوفيا، والعمل من تأليف ورشة (ج) بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، كما أن العمل يعرض كذلك على منصة Watch It.

جوانب من شخصية كريم العمري في مسلسل 2 قهوة

وبعد هذا النجاح، يطل كريم العمري من خلال عمل جديد وهو مسلسل 2 قهوة الذي سيعرض قريبًا، ويجسد الفنان كريم العمري في العمل شخصية فؤاد، وهو طيار يتصف بأنه حينما يكون في حالة حب فإنه يعيش حالة من الغيرة الشديدة، كما ستظهر الأحداث أنه مستعدا لفعل أي شيء للوصول إلى قلب حبيبته، وتعد هذه الصفات إحدى الجوانب الأساسية لشخصيته في المسلسل.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل "2 قهوة" بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

أحداث مسلسل 2 قهوة

تدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

