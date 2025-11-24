الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: التصويت واجب وطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار يدلي بصوته بانتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أدلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومين وتشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأكد وزير السياحة والآثار على أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب، لا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به المجلس، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن يُحدث فارقًا في نتائج الانتخابات وفي اختيار المرشح الذي سيحمل مسئولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان وتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.

 

وأوضح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعد ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي يعبر عن صوت المواطنين ويعكس أولوياتهم.

كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية وحُسن التنظيم الذي شهده داخل اللجنة، وما لمسه من جاهزية وتيسير في استقبال المواطنين ولا سيما في ظل جهود القائمين على العملية الانتخابية من الجهات المعنية المختلفة لضمان سيرها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية.

مشاركة العاملين بوزارة السياحة والأثار في التصويت

كما حرص الوزير على حث جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في المرحلة الثانية، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكدًا على أن ذلك يعتبر واجبًا وطنيًا ومسئولية مشتركة تُسهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار الدولة المصرية ومواصلة جهود تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة

السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو ببولندا

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية