حرام عليكم، مصطفى كامل يفتح النار على أعضاء نقابة المهن الموسيقية لهذا السبب

خرج الفنان مصطفى كامل، عن صمته، بالهجوم على عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بسبب بعض الأمور الإدارية الذي وصفها بـ “الاستهتار”.

في هذا السياق، توعد مصطفى كامل، لبعض المخالفين، والمتورطين في تعطيل بعض الأمور الإدارية بنقابة المهن الموسيقية وقال خلال حديثه مع الأعضاء: “حرام عليكم الناس الغلابة وإهدار أموال النقابة في أمور عشوائية”.

وكان عقد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النقابة، حيث كشف عن وجود فساد وإهمال في بعض ملفات النقابة، مؤكّدًا أن هناك تقصيرًا من بعض الأعضاء في أداء مهامهم، وعلى رأسهم وكيل النقابة الدكتور أحمد أبو المجد.

وخلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، وجه مصطفى كامل اتهامات بالتقصير لعدد من أعضاء المجلس، محملًا الوكيل أحمد أبو المجد مسؤولية غيابه المستمر عن النقابة وعدم قيامه بمهامه في خدمة الأعضاء. كما انتقد النقيب ضعف الإيرادات المالية، مشيرًا إلى أن إيرادات فرع بورسعيد لا تتجاوز 27 ألف جنيه شهريًا.

كما استنكر مصطفى كامل غياب المضبطة في كثير من الاجتماعات، بالإضافة إلى فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريًا، رغم أن بعض الأعراس التي تُقام داخل النادي تتجاوز إيراداتها نصف مليون جنيه.

ووجه النقيب انتقادات حادة لبعض أعضاء المجلس، متهمًا إياهم بمحاولة إفشال النقابة، معلنًا إحالة هذه الوقائع للتحقيق في الشؤون القانونية. وأكد أنه إذا لم يعمل أي عضو بضمير، يجب عليه التقدم باستقالته فورًا.

على الجانب الآخر، قرر المجلس إحالة ملف الإسكان، الذي تشرف عليه الفنانة نادية مصطفى، إلى النيابة العامة للتحقيق مع المسؤولين عن المخالفات والتقصير في إدارة الملف، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الأعضاء.

