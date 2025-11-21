الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد كامل يفاجئ جمهوره بـ لسه حي، أول ميني ألبوم بقلم شاعر واحد

أحمد كامل
أحمد كامل
18 حجم الخط

قرر المطرب أحمد كامل خوض تجربة فنية جديدة تُعد الأولى من نوعها، بعدما اعتمد بشكل كامل على الشاعر مصطفى ناصر لكتابة جميع أغاني ميني ألبومه الجديد "لسه حي"، والذي طرح أولى أغانيه قبل قليل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ميني ألبوم "لسه حي".. 6 أغاني وتعاون استمر عامين

وشهد الألبوم تعاونًا مكثفًا بين أحمد كامل ومصطفى ناصر على مدار عامين من التحضير، مرّا خلالهما بمرحلة اختيار دقيقة، نظرًا لتعدد الأغاني والأفكار التي عملا عليها، قبل الوصول للشكل النهائي للألبوم.

وفي النهاية، خرج الميني ألبوم مكوّنًا من 6 أغنيات متنوعة الموضوعات، جميعها من كلمات مصطفى ناصر، وجاءت كالتالي:

لسه وحشاني

من كتر الغياب

مين اللي ساب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماع البومه الجديد الاولى من نوعها الشاعر مصطفي ناصر المطرب أحمد كامل التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

صناع فيلم "كأن لم تكن" يتحدثون لـ"فيتو": الجمهور المصري واعٍ وفاهم جدا

مهرجان القاهرة، عرض فيلم "ليس للموت وجود" لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الليلة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية