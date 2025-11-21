أحمد كامل يفاجئ جمهوره بـ لسه حي، أول ميني ألبوم بقلم شاعر واحد

18 حجم الخط

قرر المطرب أحمد كامل خوض تجربة فنية جديدة تُعد الأولى من نوعها، بعدما اعتمد بشكل كامل على الشاعر مصطفى ناصر لكتابة جميع أغاني ميني ألبومه الجديد "لسه حي"، والذي طرح أولى أغانيه قبل قليل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ميني ألبوم "لسه حي".. 6 أغاني وتعاون استمر عامين

وشهد الألبوم تعاونًا مكثفًا بين أحمد كامل ومصطفى ناصر على مدار عامين من التحضير، مرّا خلالهما بمرحلة اختيار دقيقة، نظرًا لتعدد الأغاني والأفكار التي عملا عليها، قبل الوصول للشكل النهائي للألبوم.

وفي النهاية، خرج الميني ألبوم مكوّنًا من 6 أغنيات متنوعة الموضوعات، جميعها من كلمات مصطفى ناصر، وجاءت كالتالي:

لسه وحشاني

من كتر الغياب

مين اللي ساب

