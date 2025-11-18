الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

تفاصيل جديدة في اتهام جزار بالتعدي بالسلاح الأبيض على زوج شقيقته بالوراق

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، مع جزار متهم بإصابة زوج شقيقته بجرح قطعي في مشاجرة عائلية بمنطقة الوراق، تفاصيل مثيرة عن الحادث، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

وخلال التحقيقات أدلى الجزار المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث، أنه حينما علم بقيام زوج شقيقته بسبها وضربها وطردها  إلى بيت أهلها، استشاط غضبا منه، وحينما حاول معاتبته تطور النقاش مما دفعه لاستلال سكين وقام بإصابته في يده، وهو ما تسبب في إحداث قطع في يدي المجني عليه.

إصابة شخص على يد شقيق زوجته 

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من غرفة النجدة بإصابة عامل بجرح قطعي علي يد جزار، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام جزار بالتعدى على شقيقته بالضرب وعندما علم  زوجها  ذهب لمعاتبته، فتعدى المتهم عليه بالضرب بالسلاح أبيض.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

