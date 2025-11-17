تراجع جديد في أسعار سيارات هافال في السوق المصري

18 حجم الخط

سيارات هافال، تراجعت أسعار سيارات هافال في السوق المصري للمرة الثانية على التوالي، وشملت طرزات هافال H6 HEV موديل 2026، وبلغ حجم التخفيضات نحو 100 الف جنيه، ومن المقر تطبيق الاسعار الجديدة بداية من اليوم الاثنين، داخل المعارض المصرية.

يصل سعر الفئة الواحدة نحو مليون و490 ألف جنيه وفقًا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال في مصر، واخطر بها كافه الموزعين والتجار ونرصد في التقرير التالي مواصفاتها:-.



زودت سيارات هافال H6 HEV الهايبرد بمحرك بسعة 1.5 لتر تيربو يعمل بتقنية الهايبرد، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلوواط عند 5500-6000 دورة/ دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/ دقيقة. ويتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلوواط/ ساعة.



وتدعم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة ومنها "6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة للفرامل إلكترونيًّا EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، إضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC).

وتشمل أنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة. إضافة إلى مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.

وتُزود السيارة بباقة من التجهيزات والكماليات؛ من أبرزها «شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لا سلكيًّا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.