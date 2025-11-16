خالد النبوي: صعب أوي الفنان يكون مغرور وفيه قبله نجوم عظماء ونفسي أقدم هذه الشخصية (فيديو)

18 حجم الخط

قال الفنان خالد النبوي إن الغرور لا يمكن أن يجد طريقه إلى قلب أي فنان حقيقي، موضحًا أن وجود عظماء تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن يحول دون ذلك.

وأضاف: “صعب أوي الواحد يكون مغرور، علشان في عظماء قبلي زي محمود المليجي وزكي رستم ونجيب الريحاني وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي. أنا مش فاهم يعني إيه مخرج يكون مغرور بعد يوسف شاهين، أو ممثل يكون مغرور بعد كل هؤلاء العظماء”.

وأكد النبوي أن الأجيال الحالية تقف على أكتاف رموز كبيرة صنعت تاريخ الفن العربي، معتبرًا أن التواضع واجب أمام إرث هؤلاء الرواد.

وتابع خالد النبوي خلال تواجده علي ريد كاربت عرض فيلم المهاجر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: نفسي اقدم شخصية الفريق سعد الدين الشاذلي.

يُعد فيلم "المهاجر"، إنتاج عام 1994، أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 124 دقيقة، ومن بطولة مجموعة من أهم نجوم جيل التسعينيات، من بينهم النجم المكرَّم خالد النبوي في أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته على الساحة الفنية.

يتناول الفيلم قصة رام، الشاب الذي يترك حياة البدو والترحال لينطلق في رحلة بحث عن المعرفة في مصر الفرعونية، في لحظة تاريخية تموج بالمؤامرات السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.