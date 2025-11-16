ضبط محطة وقود جمعت 26 ألف لتر بنزين لبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعَّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط محطة تمويل سيارات لقيامها بتجميع 26100 لتر بنزين

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هِديّة بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات لقيامها بتجميع 26100 لتر بنزين من السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية

كما تم ضبط أحد موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية وبيعها في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

