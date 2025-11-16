الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط محطة وقود جمعت 26 ألف لتر بنزين لبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

محطة بنزين
محطة بنزين
18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الاستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو استغلال المواد البترولية المدعَّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط محطة تمويل سيارات لقيامها بتجميع 26100 لتر بنزين

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هِديّة بتنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات لقيامها بتجميع 26100 لتر بنزين  من السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية

كما تم ضبط أحد موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية وبيعها في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط موزعي الغاز لتصرفه في 60 أسطوانة غاز منزلية غاز منزلية محطة محافظ البحيرة البحيرة السوق السوداء

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية