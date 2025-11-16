وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث صحراوي الأقصر

18 حجم الخط

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي تعرّض له طلاب محافظة أسوان أثناء عودتهم من فعاليات أسبوع “أهل مصر” بالإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة المشرفة داليا سليمان والطفلة سلوان محمود مرزوق، وإصابة عدد من الطلاب.

وتقرر صرف 150 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفيتين، و30 ألف جنيه لكل مصاب، دعمًا لأسر الضحايا ووقوفًا إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

كما وجّه الوزير بإطلاق اسم الراحلة داليا سليمان، مشرفة الفوج، على إحدى قاعات قصر ثقافة أسوان الجديد عقب افتتاحه، تخليدًا لذكراها وتقديرًا لدورها الإنساني.

وأكد وزير الثقافة استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل يومي، موجهًا بتوفير كامل الرعاية الطبية والمعنوية للطلاب، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم بسلام إلى أسرهم.

وفي الساعات الأولى من فجر الأحد، توجّه الوزير إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لزيارة الطلاب المصابين في حادث الأتوبيس الصحراوي الغربي بإسنا، حيث استمع إلى تقرير مفصّل من الفريق الطبي حول الوضع الصحي لكل مصاب. كما اطمأن على الحالات التي خرجت من مستشفى طيبة بمدينة إسنا بعد تلقي الرعاية اللازمة، والتي تراوحت إصاباتها بين السحجات والكدمات.

كما تابع الوزير الحالة الصحية لأربعة طلاب ما زالوا يتلقون الرعاية بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، واطلع على خطط العلاج، والفترة المتوقعة للتعافي لكل حالة على حدة، مؤكدًا توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لهم ولأسرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.