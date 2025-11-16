الأحد 16 نوفمبر 2025
السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الاستراتيجية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد لتعزيز قدرات الموانئ المصرية وتطوير بنيتها التحتية بما يدعم حركة التجارة العالمية ويرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد

ومن أبرز الافتتاحات:
محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT، والتي تُعد من أكبر محطات الرورو المتخصصة في استقبال وتداول السيارات، وتأتي في إطار شراكة دولية مع التحالف الفرنسي–الياباني AGL
محطة متعددة الأغراض التابعة لشركة سكاي بورتس وهي محطة متطورة تقدم خدمات لوجستية متكاملة وتُمثل إضافة محورية لقدرات ميناء شرق بورسعيد، بما يعزز قدرته على استيعاب المزيد من حركة البضائع والحاويات وفق المعايير العالمية في التشغيل والمناولة.

مشروع التوسعة الثالثة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات ميرسك العالمية وهو مشروع من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة وزيادة كفاءتها التشغيلية، ما يضع ميناء شرق بورسعيد في موقع أكثر تنافسية على مستوى البحر المتوسط والممرات البحرية الدولية.

