القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)

أحيا المطرب العراقي محمد عبد الجبار، مساء السبت، حفلًا غنائيًا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، وسط حضور واسع، رغم اعتراضات سابقة قادتها جهات بذرائع دينية.

وتصاعد الجدل بين مؤيد للنشاط الفني ورافضًا له، بسبب مخالفته "الأعراف الاجتماعية"، ليعيد إلى الأذهان النقاش حول التقاليد والعادات المتبعة أو المقبولة اجتماعيًا، فضلًا عن الحديث المتكرر عن "القدسية" الذي يثار مع المناسبات التي تتضمن الغناء أو الموسيقى..

وقدّم عبد الجبار، خلال الحفل، الذي حضره عدد من أعضاء مجلس المحافظة ورجال أعمال وشخصيات ثقافية، باقة من أغانيه الوطنية والتراثية المعروفة.



وكانت الجهة المنظمة للحفل الغنائي قد أكدت أن الفعالية خُصصت حصرًا للغناء الوطني، ضمن فعالية ترويجية لمشروع سكني جديد.

ولا تضم محافظة "ذي قار" مراقد دينية كبرى على غرار كربلاء أو النجف، رغم مكانتها التقليدية بوصفها محافظة ذات إرث ديني واجتماعي مؤثر.

ورأى ناشطون أن الجدل الدائر لا يرتبط حصرًا بطبيعة الحفل، بل يتشابك مع نزاع أوسع حول قطعة أرض مخصصة للمشروع الاستثماري الذي تتولى الشركة المنظمة تنفيذَه، ما جعل الاعتراضات تأخذ بعدًا اجتماعيًا ودينيًا أوسع مما يظهر في الواجهة.



