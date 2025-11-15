السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وئام مجدي: أسرتي الداعم الأول لنجاحي في "حالة خاصة"

وئام مجدي
وئام مجدي
18 حجم الخط

أعربت الفنانة وئام مجدي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه دورها في مسلسل حالة خاصة وأيضا مسلسل كوبرا، مؤكدة أن دعم أسرتها كان الدافع الأوحد لهذا النجاح.

وأضافت خلال لقائها مع فيتو على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: “الناس فكراني بدأت تمثيل من سنتين ولكن من 2014 وأنا في المجال، وتعرضت لإحباط شديد في بداية مشواري”، متابعة: "اتقالي أكون موديل أفضل من أني أكون ممثلة".

 

مسلسل كوبرا

وعن كواليس  مشاركتها في مسلسل كوبرا قالت:  كزبرة هو اللي رشحني للمسلسل وقال لمحمد إمام وشاركت في العمل.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة وئام مجدي أعمال وئام مجدي وئام مجدي

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية