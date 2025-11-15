وئام مجدي: أسرتي الداعم الأول لنجاحي في "حالة خاصة"

18 حجم الخط

أعربت الفنانة وئام مجدي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه دورها في مسلسل حالة خاصة وأيضا مسلسل كوبرا، مؤكدة أن دعم أسرتها كان الدافع الأوحد لهذا النجاح.

وأضافت خلال لقائها مع فيتو على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: “الناس فكراني بدأت تمثيل من سنتين ولكن من 2014 وأنا في المجال، وتعرضت لإحباط شديد في بداية مشواري”، متابعة: "اتقالي أكون موديل أفضل من أني أكون ممثلة".

مسلسل كوبرا

وعن كواليس مشاركتها في مسلسل كوبرا قالت: كزبرة هو اللي رشحني للمسلسل وقال لمحمد إمام وشاركت في العمل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

