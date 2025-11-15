ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستجري اختبارات على أسلحة نووية كغيرها من الدول، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الخطط تتضمن تفجير رأس نووي.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "لا أريد أن أخبركم بذلك، لكننا سنجري تجارب نووية كغيرنا من الدول".

وأمر ترامب الشهر الماضي الجيش الأمريكي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فورًا بعد توقف دام 33 عاما، وأعلن ذلك بشكل مفاجئ على منصة "تروث سوشيال" في أثناء توجهه على متن طائرة هليكوبتر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.

ومن جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، من أن موسكو ستجري تجارب نووية في حال أقدمت أي قوة نووية أخرى على اتخاذ خطوة مماثلة.

وصرح لافروف بأن روسيا مستعدة لمناقشة مخاوف الولايات المتحدة بشأن ما تسميه واشنطن "أنشطة مشبوهة تحت الأرض"، مضيفا أن موسكو قلقة من التصريحات الأمريكية التي تشير إلى إمكانية استخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

